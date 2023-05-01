‘BBCS’de her oyuncu poligonda eğitim alıyor’

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çok konuşulan çatışma sahneleri üst düzey güvenlik tedbirleriyle yapılıyor. Oyunculara çatışma sahneleri için özel eğitim veren ateşli silahlar uzmanı Cem Cesur, sahne çekimleriyle ilgili detayları anlattı.Çekimlerde kullanılan silahlardan ve alınan güvenlik önlemlerinden bahseden Cem Cesur, şöyle konuştu:"Projeye yeni başlayan tüm oyuncular mutlaka poligona giderek eğitim alıyor. Güvenlik çok önemli. Silahlar gerçekçilik için iğnesi alınmış ve namlusu kapatılmış gerçek silahlar oluyor. Poligonda aldığı eğitim ve yaptığı atışlar kas hafızası oluşturuyor, bu da güvenlik için o çok önemli. Sıcak çatışma sahneleri için özel bir eğitim veriliyor. Bizim setin albayı Oktay Kaynarca'dır, tetik disiplini ve silah disiplinine çok önem veriyor. Sette asla silahla oynamaz ve oynayana da çok kızar."