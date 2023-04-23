Belek’te Ajda fırtınası esti

Pop müziğin süper starı Ajda Pekkan, bayramın ilk günü Antalya'daydı. Sanatçı, Titanic Deluxe Golf Belek'teki performansı ile sevenlerini büyüledi. Dünyaca ünlü DJ ve müzik aranjörü Dim Zach, bayram konseri için Ajda Pekkan'ın repertuarına yeni aranjeler yaptı. Bu şarkılar yeni halleri ile ilk defa izleyici ile buluştu. Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi hem performansı hem de güzelliği ile büyüledi. Süper star Ajda Pekkan'ı izlemeye Alman ve Türk cemiyet hayatından önemli isimler geldi. İlhan Elmacı, Cüneyt Akeroğlu, Aleyna Tilki, Doğukan Güngör, Rıfat Yüzüak, Jenny Knable, Anette-Julius Weber konseri dinleyenler arasındaydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşi Sevil Aliyev de sadece konseri dinlemek için Azerbaycan'dan geldi.