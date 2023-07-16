Hadise, önceki akşam Girne'de sahne aldı. Güzel popçu sahne performansı, repertuvarı, enerjisi ve dans şovlarıyla dikkat çekti. Hadise, sahnede derin bacak yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Konserine 'Feryat' adlı şarkısıyla başlayan Hadise, iki saatte 26 şarkı seslendirdi. Şarkı aralarında seyircileriyle sohbet eden Hadise, kendisini aşk kadını ilan etti! Güzel popçu, "Sahneme ve seyircime aşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı" dedi. Kendisini izlemeye gelen 50 yıldır evli olan bir çifte, 'Mutlu evliliğin sırrı nedir'? diye soran Hadise, 'Saygı' cevabını alırken "Evliliğe tekrardan inancımı artırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz?" diye takıldı.