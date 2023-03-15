‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ aksiyon dolu bölümüyle zirvede!

Heyecan bir an olsun dinmedi!

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Firuze tüm gerekli tedavi sistemini uyguladı. Fakat Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görünce yüzleşme anı geldi ve tüm gerçekler konuşuldu.