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Giriş Tarihi: 15.3.2023 11:32 Son Güncelleme: 15.3.2023 11:35

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ aksiyon dolu bölümüyle zirvede!

Ekranların yeni gözdesi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, heyecan dolu yeni bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ aksiyon dolu bölümüyle zirvede!

"BBCS" yeni bölümüyle, Tüm Kişiler'de %5,84 izlenme oranı ve %14,94 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

Heyecan bir an olsun dinmedi!

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Firuze tüm gerekli tedavi sistemini uyguladı. Fakat Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görünce yüzleşme anı geldi ve tüm gerçekler konuşuldu.

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gitti. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında Orhan, Leyla'ya tokat attı ve bu arada beklenmedik bir durum yaşandı. Süheyla, Orhan'ı sırtından vurdu.

Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kaldı ve Orhan'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi. Bu arada Tatavlalı, Cezayir'in elinden kurtuldu. Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrendi fakat Orhan ölmemişti yaralıydı.

Tatavlalı, Cezayir'in dikkatini dağıtıp Bassilius'u kurtarmak için ekibinin yeni üyesi Tito ile bir operasyon düzenledi.

Bu baskında Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girdi. Jean Luc boynundan aldığı iğne darbesiyle yere yıkıldı. Bassilius kurtuldu.

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‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ aksiyon dolu bölümüyle zirvede!
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