Tatavlalı, usulsüz yoldan kazandığı paraları yurtdışına kaçırması için Mişon'la görüştü ve onu görevlendirdi. Paraları onun adına saklamasını istedi. Fakat Tatavlalı paraların yerine ulaşmadığını anlayınca Mişon'un Cezayir'le hareket ettiğini anladı.