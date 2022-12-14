‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ en çok izlenen dizi oldu!

"BBCS" on üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,50 izlenme oranı ve %16,92 izlenme payı, 20+ABC1'de %6,54 izlenme oranı ve %13,60 izlenme payı elde ederek Salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu.