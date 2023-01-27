Ben Bu Cihana Sığmazam setinde Oktay Kaynarca’ya sürpriz doğum günü kutlaması!

Dilek dileyip pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Kaynarca, "Bugüne kadar yaptığımız her işte ekip olmayı başarmaktan gurur duyuyorum. Bize dışardan bakan imrenerek bakacak dedim şaşırmadım, yanılmadım her seferinde olduğu gibi bu seferde kocaman bir aile olduk. Çok güzel işlere imza attık. Bu ekip ruhunu bize yaşattığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Ben sizi alkışlıyorum" diyerek ekibine teşekkür etti.

Güzel bir hayatım oldu

57. yaşını geride bırakan Oktay Kaynarca, "Ben kendi adıma çok güzel bir ömür geçirdiğim hep de söylerim Allah bana güzel bir ömür bahşetti. Güzel bir hayatım oldu. Bundan sonra daha güzel yapmaktan başka bir gayem yok. Kimlikte 58 oldum ama hala 39 yaşındayım" diyerek pastasının mumlarını üfledi.