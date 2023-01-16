Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında

17.Bölüm:
Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Sonunda zor da olsa kararını verir.
Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını ele geçirir ve ödül olarak beklediği çağrıyı alarak Cezayir ve sistemini yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir örgütle görüşmeye başlar.
Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır. Firuze buna rağmen ikisinin de Cezayir'den evladı olduğu için Leyla'ya zeytin dalı uzatır.
Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecektir?
Tatavlalı ve üye olduğu örgüt Cezayir'i çökertmek için ne planlamaktadır?