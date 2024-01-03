‘Ben bu kanı dökeceğim’ sözü şiir dizesi çıktı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yarattı. E.Y. (53) isimli vatandaş yazdığı şiirleri göstermek istediğini belirterek Tatlıses'e ulaşması gerektiğini söyledi. Çalışanlar, sanatçının İzmir'de yaşadığını ve restoranı araması gerektiğini söyledi. Bir süre sonra tekrar şirketi arayan vatandaş, "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" şeklinde tehditler savurdu. Aldığı tehditler sonrası şoke olan genç kadın durumu ünlü şarkıcı ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa yapılan suç duyurusunda söz konusu tehdit olayının ortaya çıkması için şirketin sabit hattında bulunan kayıtların incelenmesi talep edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şirketi arayarak tehditler savuran kişinin E.Y. olduğu tespit edildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'Tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.Geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan E.Y. davaya konu olan, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' sözlerinin kendisinin yazmış olduğu şiirin içerisindeki bir dize olduğunu herhangi bir tehdit ya da hakaret eylemini gerçekleştirmediğini, hatta başka sanatçıları da arayarak şiirini okuduğunu belirtti. E.Y. ifadesinde, "Tehdit değil, kendi yazdığım şiirimden bir parça" şeklinde savunma yaptı. Yapılan yargılama sırasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın davaya konu sözlerinin yazmış olduğu şiire ait olduğunu bu nedenle herhangi bir tehdit ya da hakaret suçuna konu olacak delilin bulunmadığını belirterek sanığın beraat etmesini talep etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda E.Y'nin beraatına karar verdi.İfadesindeİbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri okuması için ulaşmaya çalıştığını söyleyen şüpheli, şirketi aradığını, kendisini İzmir'e yönlendirdiklerini, daha sonra İzmir'de bulunan kebapçı dükkânını aradığında telefondaki kişilerin şiirlerini alıp İzmir'e gelmesini istediklerini söyledi. Söz konusu 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' cümlesini kurmadığını ifade eden E.Y. suçlamaları kabul etmedi.