Ben bu savaşı herkes için veriyorum

Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz aylarda trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un dava süreci sorulunca, "Uzun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Asla peşini bırakmayacağım. Babam öldürüldü. Üstüne bir de suçlu çıkarmaya çalıştılar. Sadece babam için değil, yaya yollarında karşıdan karşıya geçerken, bu tür durumlara maruz kalan herkes için bu savaşı veriyorum" dedi.Davanın başında babasının suçlu gösterilmek istendiğini hatırlatan Ulusoy, "Babam asli kusurlu, karşı taraf tali kusurlu görünüyordu. Bize haber vermeden, hiçbir şekilde araştırma yapmadan olayı örtbas etmeye çalıştılar. Ben bunun karşısında durdum zaten. Şu an son duruşmada babamın yaya geçidinde ve kusursuz olduğu ispatlandı. Hiçbir şey babamı geri getirmeyecek ama babam hukukçu bir albaydı. Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması için" diye konuştu.