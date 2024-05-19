Benden çok estetik yaptıranlar beni eleştiriyor

Seda Sayan, önceki gün konuk olduğu bir programda estetik olaylarından evliliğine kadar her konuda açıklamalarda bulundu. Sayan, "Beni estetik ile yargılayanlar aslına bakarsanız benden daha çok estetik yaptıranlar. Ben sadece yaptırdığım şeyleri paylaşıyorum. Beni sık sık 'Neden yaptırdıklarını gösteriyor?' ya da 'Bedava yaptırdığı için paylaşıyor' diye eleştiriyorlar. Böyle şeylere ihtiyacım yok. Yeni bir uygulama var, sonuçları da güzel herkes öğrensin istiyorum. Ne desem olay oluyor. Aslında eleştirinin altında büyük bir hayranlık vardır aslında" dedi. Sayan, "Ömür boyu kullananı genç gösterecek bir iğne geliştirilmiş ancak denemesi bir kişi üzerinde yapılacak. Gider yaptırır mısınız?" sorusuna "Kabul eder, en önde giderim. Estetik dediğin zaman hiç korkmam" cevabını verdi.Son dönemde medyada yer alan boşanma haberleri konusunda Sayan "Sosyal medyanın da etkisiyle ilgi çekecek kötü haberlerin peşine düşen kalabalık bir grup var. Evlendiğimizden beri Allah esirgesin birbirimize bir kez olsun 'Çekil kenara' demedik. Ancak her gün hakkımızda 'Boşanıyorlar', 'Boşandılar', 'Adliye koridoru birbirine girdi' gibi haberler çıkıyor. Hep söylüyorum kocam prens gibi bir adam... Çok zeki, naif... O konuma, o duruma sokmaz... Adama saldıramazsın, aksine görünce sakinleşiyorsun. Ama doğal olarak bu haberlerden beslenenler var. İlgi çekiyor diye bu haberleri yaptıklarını düşünüyorum. Dışarıda bizi görüyorsunuzdur zaten el ele gezen, birbirine sevgi ile bakan bir çiftiz" diye konuştu."Sanat dünyası samimi mi?" sorusuna ise "Samimi olduğun arkadaşın sanatçı mı değil mi diye bakmıyorsun. Bir insan samimiyse, samimidir. Sadece sanat dünyasında değil ama genel olarak insanların bir maskeye bürünmesi bana ters geliyor" cevabını verdi. "Televizyon kariyerinizin, şarkıcılığınızın önüne geçtiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Sayan, "Yeni nesil benim şarkıcı olduğumu bilmiyor. Televizyon programlarında o kadar çok hayata dokundum ki sahneye çıkmadığımı düşünüyorlar. Halbuki sahneye çıkıyorum. Benim sahnem çok eğlencelidir. Bu konuda çok iddialıyım. En güzel sahnelerden biridir sahnem" cevabını verdi.