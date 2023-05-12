‘Benim de detone olduğum anlar çok’

Sahnede Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısını seslendiren Selen Görgüzel'in detone olduğu anların videosu sosyal medyada yayınlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Görgüzel, "Orkestra ile yaşanan teknik problemlerden dolayı küçük bir detone olma durumu yaşandı. Ancak yorumlar çok kalp kırıcı oldu. Çünkü mesleğim kırmızı çizgim. Özellikle Işın Karaca'nın bir kadın olarak sahip çıkması gerekirken, yargılayıcı durumu ekstra üzdü beni. Ama sağ olsun İbrahim Tatlıses'in desteği beni çok mutlu etti. Meslek hayatım boyunca unutmayacağım" diye konuştu. Tatlıses telefon ile bağlandığı bir televizyon programında, "Ben de sahnede çok teknik problemler yaşadım, detone olduğum zamanlar da olmuştur" diyerek Görgüzel'e destek oldu.