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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Benim vatanım belli senin neresi?

Alişan, sosyal medyada dolaşan ve kendisinin söylediği iddia edilen "Millet İttifakı olur da iktidara gelirse beni Türk vatandaşlığından çıkarsınlar" sözüyle ilgili paylaşım yaptı: "Bir tane PKK'lı yaymış her yere bu yalanı… Benim vatanım belli, senin vatanın neresi? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda burada öleceğim. Benim Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgimi ve saygımı herkes bilir!"

Benim vatanım belli senin neresi?
Alişan, Twitter'da kendisine atılan iftira üzerine çılgına döndü. Şarkıcı, 'Alişan'dan Millet İttifakı'na 'Olur da iktidara gelirseniz beni Türk vatandaşlığından çıkarın' başlıklı habere ateş püskürdü:



"Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz... Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kime demişim bunu? Bir tane PKK'lı p.ç yaymış her yere bu yalanı... Benim vatanım belli, senin vatanın neresi şerefsiz! Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim. Benim Sayın Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyleyeyim..."
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Benim vatanım belli senin neresi?
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