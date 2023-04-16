Benim vatanım belli senin neresi?

Alişan, Twitter'da kendisine atılan iftira üzerine çılgına döndü. Şarkıcı, 'Alişan'dan Millet İttifakı'na 'Olur da iktidara gelirseniz beni Türk vatandaşlığından çıkarın' başlıklı habere ateş püskürdü:"Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz... Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kime demişim bunu? Bir tane PKK'lı p.ç yaymış her yere bu yalanı... Benim vatanım belli, senin vatanın neresi şerefsiz! Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim. Benim Sayın Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyleyeyim..."