Berbersiz ve mantısız olmaz

Kenan Yıldız dünya futbolunun yeni yıldızı! Henüz 19 yaşındaki Kenan; Türk Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına girerken, Juventus tarihine de 19 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu olarak adını yazdırdı.İtalya'da sadece spor değil, magazin basınının da yakından takip ettiği Kenan'ın sürekli oynadığı saçları ise sık sık haberlere konu oluyor.GENÇ yıldızın çok konuşulan saçlarıyla ilgili bir detay ortaya çıktı. Kenan'ın haftada en az üç kez kuaföre gidip saçlarına zaman ayırdığı öğrenildi.Hatta bazen kuaförünü seyahate giderken yanında götürdüğü bile söyleniyor. Aslen Afyonlu olan Kenan'ın diğer vazgeçilmezleri ise mantı, pide ve içli köfte. Yıldız, Afyon usulü mantısız yapamıyor.