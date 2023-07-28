Berkay’ın son teklisi ‘Anladım’!

Ünlü şarkıcı Berkay, hit parçalarına her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Hem sahne çalışmaları hem de yeni şarkı konusunda en üretken sanatçılar arasında yer alan Berkay, yeni teklisi 'Anladım' ile dinleyicilerine yaz armağanı veriyor... Klibini de yaz aylarında ailesiyle birlikte yaşadığı Çeşme'de çeken Berkay, sıcak yaz günlerinde sahil görüntüleriyle izleyenlerin gönüllerini serinletecek... Mali Ergin'in yönetmen koltuğunda oturduğu klip de şarkı ile birlikte eş zamanlı olarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.