Beyazları kapattırdım!

Pelin Karahan, önceki gün Etiler'deki bir okul çıkışında oğullarını beklerken görüntülendi. Gazetecileri görünce sorularına yanıt veren Karahan, "Kuaförden çıkıp çocukları almaya geldim, şimdi de size denk geldim. Güzel oldu. fön çektirdim, beyazlar vardı azıcık onları kapattırdım" diyerek güldü. Ailesine ve evine vakit ayırdığını dile getiren Karahan, "Projeler uzun soluklu olmuyor artık ya, 3-5 bölüm en fazla şans veriliyor. Artık zor tutan projede yer almak ince eleyip sık dokumak lazım" dedi. Pelin Karahan'ın ayağındaki 22 bin TL'lık Sabo terliklerinin fiyatıysa dudak uçuklattı.