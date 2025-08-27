Bi’ Adada Bi’ Arada ilk gösterisine büyük ilgi

MinikaÇOCUK'unyeni ve sevilen yerli yapımı Bi' Adada Bi' Arada, sahnedeki ilk buluşmasında yoğun ilgiyle karşılandı. 16-17 Ağustos tarihlerinde Downtown AVM'de düzenlenen etkinlikte üç ayrı seansta 800'ü aşkın katılımcı, dizinin özel lisanslı kostüm karakterleriyle unutulmaz bir deneyim yaşadı. Sahneye taşınan gösteride, Bi' Adada Bi' Arada dünyasına ait şarkılar, danslar ve eğlenceli performanslar ile izleyicilere keyifli anlar sunuldu. Çizgi Dizi Hakkında Bi' Adada Bi' Arada, keyifli bir tatile çıkarken kendilerini hiç bilmedikleri bir adada bulan altı kafadar Afili, Cesur, Turta, Timsat, Kapar ve Kapmaz'ın maceralarını konu alıyor. Adanın yerlileri Nazik Hanım, Lemur ve Lafatan ile aralarında gelişen sürpriz karşılaşmalar, dostluk ve ekip çalışması üzerine eğlenceli hikayeler doğuruyor. Dizinin her bölümünde izleyiciler eğleniyor ve farklı atasözleri öğreniyor. MinikaÇOCUK'un özgün yapımlarından biri olan Bi' Adada Bi' Arada, ekranlardaki başarısını sahnedeki ilk lisanslı gösterisiyle de kanıtladı.