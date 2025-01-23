Bin 200 liralık hakaret cezası

Bir turizm şirketinin kurucu CEO'su işadamı Bertan Aner, 2020 yılında Ayça Kerimoğlu'dan boşandı. Evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi. Eski ve yeni eşi adliyelik yapan süreç de bundan sonra başladı. İddiaya göre Burcu Tandoğan Aner, Ayça Kerimoğlu'na, "Kocanı aldım. Ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın" mesajları attı. Evine girmeye çalıştı. Savcılık "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret", "kadına karşı tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

"HUZURUMU BOZDU"

Sanık Burcu Tandoğan Aner avukatı aracılığıyla davaya gönderdiği cevap dilekçesinde, Bertan Aner'in kendisiyle evlenmesinden sonra Burcu Tandoğan'ın huzur bozmak için mesajlar gönderdiğini ileri sürdü. Evine girmeye çalışmadığını, eşinin arabasını almak için Tandoğan'ın otoparkına geldiğini söyledi. Ayça Kerimoğlu'nun kendi iş yerine gelip izinsiz şekilde içeri girdikten sonra hakaret ettiğini, suça konu mesajları da kendi numarasından gönderilmediğini dolayısıyla gerçekliğinin şüpheli olduğunu da kaydetti.

"DÜŞÜNSENE BİRİ KOCANI ALIYOR"

Ayça Kerimoğlu ise boşanma sürecinde Burcu Tandoğan Aner'in kendisine ağıza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiğini söyledi. Sonraki süreçte kendisine ve çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini, eski eşinin çocuğu ile görüşmesinde bile huzursuzluk çıkardığını da belirterek, "Baba-oğul görüşmelerinde onları takip edip bir bahane ile yanlarına gitti, arbede çıkardı" dedi.

Davaya konu mesajları alması üzerine Aner'i engellediğini ancak kendisine farklı numaralardan "Düşünsene biri kocanı alıyor, üstüne evleniyor, gıkın çıkmıyor ahahahaha" şeklinde mesaj atmaya devam ettiğini de söyledi. Mahkeme tarafların yazılı beyanlarının ardından kararını verdi. Burcu Tandoğan Aner'in "tehdit" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından beraatına karar verdi.

4 TAKSİTTE ÖDEME YAPACAK

Ancak sanığın "varoş, sefil karı, utanmaz" şeklinde mesajlar gönderdiğini aktaran mahkeme, "hakaret" suçundan 4 bin 200 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, cezanın 4 taksitle ödenmesini kararlaştırdı.