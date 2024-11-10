‘Bin yaşıma gelsem de ruhum çocuk’

'Çılgın Dersane 5 Updated' filminin basın gösterimi yapıldı. Kızı Irmak'la projede kamera karşısına geçen Topaloğlu, "Genç oyuncu ekibiyle çalıştınız. Gençleştiğinizi mi, yaşlandığınızı mı hissettiniz?" sorusuna, "İnsan yaşlanmıyor. Bin yaşına da gelsen ruh çocuk gibi... Daha çocuklaşıyorsun. İyi ki böyle duygu var" dedi. Filmin yönetmeni Yasemin Erkul Türkmenli ise "Kışın titreyerek film çektik, hepimiz serum yedik ama değdi. Güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Sektör 22 pırlanta gibi oyuncu kazandı" dedi.