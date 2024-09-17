‘Bir Gece Masalı’nın büyük başarısı

SALI akşamlarına damga vuran sezonun yeni dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle büyük bir başarı yakaladı. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u buluşturan dizi, son üç yılın en yüksek artışlarından birini gerçekleştirerek reyting listelerinde liderlik koltuğuna oturdu. Güçlü isimleri ve çok katmanlı hikayesi ile dizinin ikinci bölümü önceki bölümüne kıyasla rekor bir artış gösterdi. Gece Masalı'nın, ikinci bölümü aldığı reyting oranlarıyla birinci oldu.