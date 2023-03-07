Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila Güneş’i Elif’ten kopardı!

Güneş'in gördüğü muameleyi fark eden Feraye ile küçük kız arasında bir yakınlık kurulur. Güneş sevgisi ile Feraye'nin de yaralarına iyi gelir. Feraye de onu at çiftliğine Elif ile görüşmeye götürür. Ümran ise Fırat'a Feraye'nin hisselerini ona devretmesi için kendisini tehdit ettiğini ve elinde koz olduğunu söyler. Bu durum Fırat'ı çileden çıkartır ve Ümran'ı ofisinden kovar.