Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila Güneş’i Elif’ten kopardı!

Dizinin 21. Bölümünde Elif ile Fırat'ın arasındaki buzlar tam eridi derken Feraye son kozunu oynadı. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.
24. Bölümde neler yaşandı?
ELİF, FERAYE'NİN ANNESİNİ ÖLÜME TERK ETTİĞİNİ ÖĞRENİR…
Güneş'in velayetini Feraye ve Sude'nin yardımı ile alan Dila kızını sonunda Elif'ten koparır. Feraye'nin evine yerleşen Dila, sonunda Elif arada olmadan Güneş ile anne kız olacaklarını düşünür. Fakat Elif olmayınca Güneş daha da içine kapanır ve yemek yemeyi reddeder. Bu duruma sabredemeyen Dila, eskisi gibi Güneş'i dolaba kitler.
Güneş'in gördüğü muameleyi fark eden Feraye ile küçük kız arasında bir yakınlık kurulur. Güneş sevgisi ile Feraye'nin de yaralarına iyi gelir. Feraye de onu at çiftliğine Elif ile görüşmeye götürür. Ümran ise Fırat'a Feraye'nin hisselerini ona devretmesi için kendisini tehdit ettiğini ve elinde koz olduğunu söyler. Bu durum Fırat'ı çileden çıkartır ve Ümran'ı ofisinden kovar.
O sırada Fırat ve annesinin konuşmalarını dinleyen Sude'nin ona gönderdiği videoyu izler. Video Feraye'nin annesini ölüme bilerek terk ettiğini kanıtlamaktadır. Veda anında Güneş'i Feraye'ye vermeyeceğini söyleyen Elif, videoyu gördüğünü annesini onun öldürdüğünü söyler.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.