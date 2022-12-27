Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif “evet” diyecek mi?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

17. Bölümde neler yaşandı?

YILLARDIR KOMADA OLAN FIRAT'IN BABASI İSE NİKAH GECESİ UYANDI!

Ümran ve Dila ile aynı çatıda yaşamak Elif için çok zordur. Dila'nın beklenmedik davranışları Ümran'nın otoriter tavırları Elif'e cehennemi yaşatır. En büyük dayanağı ise Güneş ve Fırat ile aynı evde olmaktır. Dila, annelik mevzusunu yarışa dönüştürür ama Güneş'in kalbini bir türlü kazanmayınca onu önce ilaçla hasta edip sonra tıpkı Elif gibi iyileştirmeyi dener.