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Giriş Tarihi: 13.1.2023 12:30

Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif ile Ümran arasındaki buzlar eriyor

Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv’de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ile Ümran arasındaki buzlar eriyor

19.Bölüm Özeti:

"Uyanış"

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz.

Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister.

İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir.

Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez. Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder. Kalbinin sesini dinlemeye karar verir.

Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder. Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif ile Ümran arasındaki buzlar eriyor
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