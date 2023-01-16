Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif ile Ümran arasındaki buzlar eriyor

19.Bölüm Özeti:

"Uyanış"

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz.