Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif’in dünyası altüst oluyor!

21.Bölüm Özeti:
"Kalbinin Sesini Dinle"
Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar.
Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir.
Bir Küçük Gün Işığı 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Abim seni aldatıyor!" | Video
Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar.
Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.
Bir Küçük Gün Işığı 21. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Senin gerçek baban ben değilim!" | Video
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.