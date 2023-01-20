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Giriş Tarihi: 20.1.2023 11:28

Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif’in şüpheleri Fırat’ı uzaklaştırıyor!

Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv’de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Elif’in şüpheleri Fırat’ı uzaklaştırıyor!

20.Bölüm Özeti:

"Aşk Güvenmektir"

Elif ve Fırat tam zamanında konağa yetişirler. Ümran, Cemil'i öldürmeyi denemiş ancak Cemil hayata sımsıkı tutunmuştur.

Cemil uyanıp iyileşmeye başlar. Elif, Ümran'la yüzleşir fakat Ümran itiraf ettiği her şeyi inkâr eder.

Elif, Cemil'le konuşup gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır ama Cemil de Ümran'dan taraf olur. Elif, Ayaz Ailesi'nin Fırat'tan bir şey sakladığını iddia ettikçe Fırat ondan uzaklaşır.

Fırat, Elif'le tartışmamak için bir süre çiftlikte kalmaya karar verir. Elif, Fırat'a fazla yüklendiğini anlar, çiftliğe gidip aşkına sahip çıkmak ister ancak Fırat'ın yanında başka bir kadın vardır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif’in şüpheleri Fırat’ı uzaklaştırıyor!
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