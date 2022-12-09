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Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:40

Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat Elif’i bulabilecek mi?

Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv’de ekranlara geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nda Fırat Elif’i bulabilecek mi?

15.Bölüm Özeti:

"Kaçış"

Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Fırat annesinden polisi bu işe karıştırmamasını ister. Elif'i bulmak için zamana ihtiyacı vardır.

Ümran, Fırat'a iki gün müddet verir. Ancak Dila, abisiyle annesinin kendisini dışarıda bırakıp aralarında anlaşmalarına öfkelenir ve polisi arar.

Artık Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır.

Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır. Sürekli yer değiştirirken çember daralır, yakalanması an meselesidir. Peki Fırat, Elif'i polisten önce bulup onu kurtarabilecek midir?

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat Elif’i bulabilecek mi?
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