Bir Küçük Gün Işığı’nda Ümran’nın yavaş yavaş zehirlediği Cemil öldü mü?

Bu riski almak istemeyen Ümran hemşireyi evden kovmak için onu yüzüğünü çalmakla suçlar. Ümran'ın oyunuyla yüzük Yasemin'in çantasından çıkar. Son anda ellerinden kaçan Feraye sonunda yakalanır. Elif bildiklerini Fırat'a söylemeye karar verir. Ancak o sırada Cemil fenalaşır ve kalbini tutarak kendinden geçer, olduğu yere yığılır.