Bir zamanların en çok konuşulan ismiydi! Değişimi şok etti: "Kendime öyle bir kötülük yaptım ki..."

Bunu bir daha asla yapmayacağını anlatan model, kendisine ne denli zarar verdiğini, o dönemlerde yoksunluk belirtileriyle nasıl mücadele ettiğini hayranlarıyla paylaştı. Ayrıca 2015 yılındı yaptırdığı "fat freezing" adı verilen, yağ dondurma işleminin de vücudunun şeklini tamamen bozduğunu anlattı.