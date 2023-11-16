Bir zamanların en çok konuşulan ismiydi! Değişimi şok etti: "Kendime öyle bir kötülük yaptım ki..."

Süpermodel Linda Evangelista, 80'li yıllarda modellik kariyerinin başlangıcında çok sıkı bir diyet uyguladığını ve şiddetli açlık çekerek yaptığı bu diyetin kendisine nasıl zarar verdiğini anlattı.
Bunu bir daha asla yapmayacağını anlatan model, kendisine ne denli zarar verdiğini, o dönemlerde yoksunluk belirtileriyle nasıl mücadele ettiğini hayranlarıyla paylaştı. Ayrıca 2015 yılındı yaptırdığı "fat freezing" adı verilen, yağ dondurma işleminin de vücudunun şeklini tamamen bozduğunu anlattı.
İtalyan kökenli Kanadalı güzel, o sırada yaşananlardan 'korktuğunu' itiraf etti ve işin Japonya'da olduğunu söyledi. Kıyafetlerinin büyük bölümünü çıkarmasın istenen bu modellik işinden korktuğunu, bu nedenle vazgeçtiğini anlattı.
Japonya'ya ailesi olmadan tek başına gittiğini ve hemen eve döndüğünü söyledi. "Asla tek başıma gitmemeliydim" dediği bu yolculuktan sonra pes ettiğini, fakat kısa süre sonra kendisine sözleşme teklif eden Elite Model Management kurucusu John Casablancas ile yollarının kesiştiğini söyledi.
Versace ve Yves Saint Laurent gibi isimlere modellik yapan Evangelista, modellik kariyerine 1984 yılında başladı ve iş için New York'tan Avrupa'ya yerleşti.