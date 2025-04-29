Birlikte lahmacun yerdik şimdi kapsül tüketiyor

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün bir ödül töreninde görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, soruları yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel'in bir öğününde vitamin ilaçlarını paylaşmasının ardından Alişan da bunu karşılık olarak kavurmalı kahvaltısını paylaşmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Alişan, "Biz aynı setteyken Çağla ile beraber 10 tane lahmacun yiyorduk. İnanılmaz yiyordu aslında ama spor yapıyordu. Kendisine bakması gerekiyor tabii o da haklı. Çağla hâlâ Türkiye'nin bir numaralı mankenidir. Benden koptuktan sonra kapsüllere alıştırmışlar onu, ilaçla besleniyor" diyerek güldü.