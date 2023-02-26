Birlikte tatkibat yapıp deprem çantası hazırlayın

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Leyla Alkaş, çocukluk çağı ve ergenlik döneminde depremin neden olduğu yıkıcı psikolojik etkinin azaltılması için önerilerde bulundu. Psikiyatrist Uzm. Dr. Alkaş, "Panik halinde olmak, kendini korumaya çalışmak sağlıklı insanın ilk tepkisidir. Kalp çok hızlı atar, vücut titrer, nefes sıklaşır ve göz bebekleri büyür. Ardından hafıza ve mantıklı zihin devreye girer, otomatik tepkilerin yerini yavaş yavaş bilinçli davranışlar alır. Depreme direkt yaşanmasa bile anılar ve empati yeteneği otomatik olarak panik benzeri tepkilere dönüşür. Bu süreçte yetişkinlerin kaygılanmasına ve paniklemesine neden olan her olay çocuğu da etkiler" dedi.Depremle ilgili çocuklar, yaş ve gelişimsel olgunluk düzeylerine göre farklı tepkiler ortaya koyabileceklerini belirten Alkaş, şöyle dedi: "Çocuk ve ergenler, karmaşa ve şaşkınlığa yol açan bu durumla başa çıkmakta zorlanmaktadır. Yetişkinlerden daha çok kendilerini güçsüz, sahipsiz, çaresiz hisseden çocukların olumsuz duygusal tepkilerinin azaltılabilmesi için sıcak ve tanıdık, deprem haber ve görüntülerinin olmadığı bir ortamda bulunmaları gerekir. Güvenli ortam, ihtiyaçların karşılanması ve sevdikleriyle olması çocukları rahatlatır."Afet sonrası çocukların içinde bulundukları koşulların dikkate alınması gerektiğini ve buna göre yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirten Alkaş, bu durumları şöyle sıraladı:Süreci yaşayan çocuklar ve aileleri için güvenli, sıcak, korunaklı bir alan, sağlık hizmeti, yiyecek en önemli gereksinimdir.Yakın ebeveynler sık sık yanlarında olmalı, sarılarak ve konuşarak onları sakinleştirmelidir.Acil ihtiyaçlar sonrası ruhsal sağaltım uzun bir süreçte profesyonellerce desteklenmelidir.Çocukların yaşlarına uygun olarak oyuncak, hijyen maddesi, kırtasiye malzemeleri, kutu oyunlar da temin edilmelidir.Yas ve acılarını sükûnet içinde dinleyecek ortamların bulunması çocuklara ruhsal olarak iyi gelir.Güvenli illerde akrabalarının yanına yerleşmiş veya kurumlarda hayatlarını sürdüren çocuk ve gençlerin yeni okullarına başlayacağı düşünüldüğünde, depremzede çocuklar için okul rehberliği yönetiminin ve öğrencilerin iletişim kurma konusunda eğitilmeleri büyük önem taşımaktadır.Alkaş, çocukların deprem stresinin nasıl yönetilmesi gerektiğini ise şöyle anlattı:"Çocuklarınıza deprem gerçeğini sakin ve soğukkanlı bir şekilde anlatın. "Sen kirpi biliyor musun?" Diyerek, onlara deprem anında kendilerini nasıl kirpi gibi kendilerini koruyabileceklerini anlatabilirsiniz. 'Kirpi nasıl top gibi olur, kendini korur değil mi?" Kirpi resmi, toparlak oluşu gösterilip çizilebilir, taklidi yapılabilir. Bunları söylerken yere cenin pozisyonunda yatıp yatağın- koltuğun-çekyatın yanı gibi yaşam üçgeni oluşturan korunaklı yerler çocuğa gösterilebilir. Sonra düdük çalınarak birkaç kere deprem tatbikatı yapılabilir, arada çocuğun da düdük çalıp tatbikatı başlatması istenebilir. Bu, kontrolün onda olduğu hissini artıracaktır.Alkaş, ailelere deprem çantasını çocuklarıyla birlikte hazırlamalarını önererek,"Bu uğraşlar çocuğu korku ve stresin değil çözüm ve aktif mücadelenin bir parçası yapar. Panik bir halde dona kalmak yerine yapacaklarına bilinçli bir halde odaklanmak travma sonrası stres bozukluğu gelişmesini engeller. Taşıyabileceği el feneri, düdük, sevdiği bir oyuncak ve inancına göre dualar, tılsımlar veya objeler taşıyabilir ya da yatağının yanında bulundurulabilir" dedi.Alkaş, büyük yaştaki çocuklar ve ergen gençlerle ilgili de önerilerde bulunarak, "Güvenli ortak buluşma noktası, sosyal medya ve telefon kullanımı konuları konuşulmalıdır. Gençleri sorundan çok çözümün, iyileşmenin onarmanın bir parçası haline getirmek iyi gelecektir. Gençlerden yardım istemek kolileri taşımak, hazırlamak gibi fikirlerini almak ve sorumluluk vermek güvenlerini artıracaktır" dedi.