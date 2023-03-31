‘Bize birlikte olmak iyi gelecek’

Yeşılçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, önceki gün Gaziantep'te çadır kentleri gezip depremzedelerle bir araya geldi. "Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum himayesinde gerçekleştirilen Gaziantep Nurdağı Konteynır ziyaretinde, Doğanın Anneleri Hareketi üyeleri ile birlikte depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik" diyen Koçyiğit, şöyle devam etti:"Canım ülkemin güzel insanlarıyla, kardeşlerimle, birbirinden değerli evlatlarımla her zamanki gibi yan yana olduk, sohbet ettik. Birbirimizin ruhlarına dokunup yaralarımızı iyileştirmeye çalıştık. Yaşanan acıları unutmak imkansız ama bize birlikte olmak, birbirimizi anlamak, dinlemek, acıyı bölüşmek ve paylaşmak iyi gelecek. Her zaman yanınızda olacağım" dedi.