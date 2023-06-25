‘Bizi merak etmeyin her şey kontrol altında’

Önceki gün konser için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Petek Dinçöz hayranlarını korkuttu. Eşi ve orkestrası ile birlikte, Wagner krizi nedeniyle terörle mücadele operasyonu ilan edilen Moskova'da bulunan Dinçöz'den, yakınları haber alamadı. Dinçöz, saatler sonra sosyal medyadan kendisinden haber alamayan ailesine, sevenlerine ve gazetecilere bilgi verdi:"Eşim, makyözüm, asistanım ve ben cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün internet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan herhangi bir iletişim kuramadık. En son internet erişimi için satın aldığımız bir uygulama üzerinden sosyal medya hesabıma ulaşıp erişim sağlayabildik. Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum. Bir aksilik olmazsa yarın 21.00 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olaylar henüz dinmedi."