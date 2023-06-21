‘Bizim film de yerli John Wick gibi oldu’

23 Hazıran'da gösterime girecek olan ve başrollerini Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar'ın oynadığı, yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun yaptığı 'Adalet' filminin galası gerçekleşti. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atakan Arslan "Çok keyifli, bol aksiyonlu bir film çektik. Dövüş sahneleri özellikle çok iyiydi. Altından kalktığımızı düşünüyoruz. Umarım keyif ile izlerler" diye konuştu. Eslem Aka, "Draması ve aksiyonu güçlü bir film oldu. Farklı noktaları bol bir film oldu. Uzun zamandır da böyle bir film çekilmiyordu. Merakla gösterime girmesini bekliyoruz" dedi. Yönetmen Özgür Bakar ise şunları söyledi: "Yerli bir John Wick çektik. Aksiyonu güzel, dövüş sahnelerinin havada uçuştuğu bir film oldu."