Bizim piyasada sanatçılar bile dolandırıcı

Alişan önceki akşam Girne'de konser verdi. Gazetecilerle sohbet eden sanatçı, son dönemde ünlülerin yaşadığı dolandırıcılık olayıyla ilgili konuştu. "Ben öyle fon işlerinden falan anlamam. Böyle şeylere para yatırmadım ama benim de dolandırıldığım oldu. Hatta kendi meslektaşım tarafından..." dedi.Alişan ardından olayın detaylarını anlattı: "Konser paramı alamadığım çok oldu. Hatta ünlü bir şarkıcı arkadaş, beni 7-8 yıl önce dolandırdı. Bana konser bağlayıp benim yerime para almış. 'Paran bende yolluyorum' dedi. O olaydan sonra kendisine hiç ulaşamadık. Bunu piyasadan biri yaptı."