Bodrum’da büyük skandal!

Bodrum'dakieeee Türkiye'nin yüzen diskosu Catamaran, sezona büyük bir skandalla başladı. Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik sorunları nedeniyle mekana, bu yaz çalışma izni verilmedi.Mekana en son 2020 yılında turizm belgesi düzenlenmişti ancak 8 Temmuz 2024'te bu belge iptal edildi.Bodrum'daki Catamaran, bu sezon başında işletmeci Dilek Birgen tarafından yeniden restore edildi. Ruhsatı olmayan mekanın tüm iç dizaynı yenilendi. Ardından da izinleri olmadan yaz sezonuna başladı. Ünlü DJ'ler ve sanatçıların sahne aldığı mekan, usulsüz bir şekilde haftalardır insanları eğlendirmeye devam ediyor.