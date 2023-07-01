Bodrum’da Süperstar rüzgarı esti

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bayramın ilk günü Bodrum'da konser verdi. Siyah beyaz kostümüyle sahneye çıkan ünlü sanatçı, performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Mert Aygün'ün ev sahipliğinde geçen konsere Türk ünlülerin yanı sıra Alman iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı.Sevil Aliyeva, Rıfat Yüzüak, Oya Germen, İsmail Polat, Mehmet Kutman, Wilma Elles, Burak Kut, Dr. Cansen Yeni Kut, Ursula Karven, Helen Mirren'in manejeri Sandy Campbell, Nicole Weber, Stylist Sue Giers Aygün Ailesi'nin misafiri olarak gecede yer aldı. Pekkan, eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Konuklar hep bir ağızdan Pekkan şarkılarını söyledi.