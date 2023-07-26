Bodrum’da susuz yaz! Yüzme havuzu ve çöp kutusunu su deposu yaptık

EMEKLI KORAY EREL (57): "Akyarlar Mahallesi'nde yaşıyorum. Bu yılki su sorunumuz 18 Mayıs'ta başladı. En son geçen cuma 2 saat suyumuz geldi. O günden beri bir daha akmadı. Tanker ile su getirtiyoruz. Yaz başında bir tanker su 500 liraydı.Şimdi 800 lira. Bodrum'da alt yapı yetersiz. Bazı vatandaşlar, evine su getirebilmek için cebinden para ödeyerek plastik boru hattı yaptırdı. O borulardan bu sokakta 13 haneye su verilmeye çalışılıyor. Bu nedenle de yetersiz kalıyor. Belediyeyi aradığımızda 'Halledeceğiz' diyorlar. Ancak yıllardır değişen bir şey olmadı. Akçaalan, İslamhaneleri, Kadıkalesi, Bahçelievler de su kesintileri yaşanıyor."GEMİ AŞÇISI ZÜLEYHA CEYRAN (50): "35 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Son 3-5 yıldır, yaz kış hep su sıkıntımız var. Denizin ortasında gemide duşumu alabiliyorum ancak evime geldiğimde sürekli sular kesik ve duş alamıyorum. Şanlıurfa'ya gittim, Paris gibi. Burada alt yapı yok. Yıllardır su sorunumuz var."MATBAACI FARUK ÇAKIR (47): "5 yıldır Akyarlar Mahallesi'nde yaşıyorum. Bodrum Belediyesi, yaz nüfusunu bahane ederek su sıkıntısının yaşandığını söylüyor. Ancak kışın nüfus azken de su kesintileri yaşıyoruz. Çeşmelerimizden 24 saat boyunca su aktığını hiç görmedim. Bayramdan bugüne kadar 7 traktör su getirdim. Yüzme havuzunu bu taşıma suyla doldurdum. Havuzu, yüzmek için değil, ihtiyacımızı karşılamak için kullanıyoruz. Çöp kutularına bile su doldurdum. Sular akmamasına rağmen bir de fatura çıkarıyorlar. Kullanamadığımız suya fatura ödüyoruz."EMLAK DANIŞMANI DERYA KARINTH (32): "Su kesintileri Nisan ayından itibaren başladı. 5 kilometre uzaktaki hayrattan su getiriyoruz. Damacana sularla duş alıyoruz. Günde 2 saat çeşmelerden su aksa bile yeter. Onu bile göremiyoruz. Artık susuzluktan bıktım. Bodrum Belediyesi asli görevini bile yerine getiremiyor."