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Giriş Tarihi: 12.7.2024

Bodrum’da teselli tatili

Euro 2024’ten elenen Danimarka’nın milli yıldızı Jacob Bruun Larsen, bozulan moralini düzeltmek için model sevgilisi Philine Roepstorff ile Bodrum tatiline çıktı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Bodrum’da teselli tatili


HERKES GELİYOR
Türkiye'ye yabancı yıldız akını devam ediyor! Bodrum, bu kez de ünlü bir futbolcu ile model sevgilisini ağırlıyor. Euro 2024'te istediğini bulamayan ve kupaya veda eden Danimarka'nın milli oyuncularından futbolcu Jacob Bruun Larsen, sevgilisi ile birlikte Bodrum'a geldi.




İKİSİ DE ÇOK ÜNLÜ
Kariyerini İngiliz liginde sürdüren futbolcunun sevgilisi de kendisi kadar ünlü. O isim Danimarkalı model Philine Roepstorff! Geçtiğimiz yıllarda başka bir futbolcu; Nicklas Bendtner ile birliktelik yaşayan model, bu kez Larsen'le beraber… İki sevgili, önceki BODRUM gün plajda görüntülendi.

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Bodrum’da teselli tatili
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