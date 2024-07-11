Bodrum’da teselli tatili

Türkiye'ye yabancı yıldız akını devam ediyor! Bodrum, bu kez de ünlü bir futbolcu ile model sevgilisini ağırlıyor. Euro 2024'te istediğini bulamayan ve kupaya veda eden Danimarka'nın milli oyuncularından futbolcu Jacob Bruun Larsen, sevgilisi ile birlikte Bodrum'a geldi.Kariyerini İngiliz liginde sürdüren futbolcunun sevgilisi de kendisi kadar ünlü. O isim Danimarkalı model Philine Roepstorff! Geçtiğimiz yıllarda başka bir futbolcu; Nicklas Bendtner ile birliktelik yaşayan model, bu kez Larsen'le beraber… İki sevgili, önceki BODRUM gün plajda görüntülendi.