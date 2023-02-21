Bodrum’daki 5 dairesini afetzedelere açtı

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini açıkladı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses de Oktay'ın çağrısı sonrası Bodrum'da bulunan 5 dairesini 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası için açtı. Sanatçı "İmkanınız varsa siz de evlerinizi açın" diyerek sosyal medyada çağrıda bulundu. Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de evinde depremzede bir aileyi ağırlıyor.