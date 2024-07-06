Boşanmanın ardından ilk kez konuştu: Ankara’ya taşındım hayat daha kolay

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği Seda Çınar ile iki ay önce boşanmıştı. 45 kilo verdikten sonra pilotluğa merak saran ve uçuş eğitimleri alan ünlü oyuncu, otomobil yarışlarına da katılarak farklı alanlarda da adından söz ettirmeye başladı. Bu ayrılığın ardından sosyal medya fenomeni Seda Çınar, uzun süre bir açıklama yapmamıştı. Çınar, tüm hayatını değiştirerek boşanmanın ardından Ankara'ya taşındı. Ses ve Ela adından iki kızı olan Çınar, büyük çocuğunun eğitimi için Ankara'da olduklarını söyledi.Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Çınar, "Her şeyimin İstanbul'da olması değil sorun. Ailemin, arkadaşlarımın ve alışkanlıklarımın İstanbul'da olmasından dolayı zorlanıyorum. Allah'tan öyle güçlü ve sarsılmaz dostluklarım ve ilişkilerim olmuş ki hiç kopmadık. Hatta daha da kuvvetlendi bağlarımız" dedi. Ankara'da bir düzen kurduğunu da belirten Çınar, "Düzenli bir şehir olmasını seviyorum, Gün içerisinde birçok işimi halledebiliyorum.Zaman yönetimi burada çok güzel. Ayrıca eğitim olarak da çok güzel okullar var. Hayat daha sade ve kolay diyebilirim" deyip ekledi: "Hayatımda olan 2 taş çatlasın 3 kişi dışında kimseyle muhataplık kurmak istemiyorum. Kısıtlı bir sosyal hayat yaşamak buranın sevmediğim yönü." Uzun süreli Ankara'ya yerleşmeyi düşünmediğini de söyleyen Çınar, "Dönerim gibi duruyor. Burada olmamın tek sebebi Ses'in okulu. Onun dışında beni Ankara'ya bağlayan bir şey yok" diye konuştu.