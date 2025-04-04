Boykota sert çıktılar

Oyuncu İsmail Hakkı, yerli ve milli markaların boykot çağrıları üzerine içerisinde bulunduğu sektöre seslendi. İsmail Hakkı, "Boykot edeceksen insan ol, siyonist markaları boykot et! Yerli firmaları boykot etmenin benim dünyamdaki tek karşılığı vatana ve millete ihanettir. Ama şu da bir gerçek ki; bebekler katledilirken boykot etmeyip Allah'a ve insanlığa ihanet eden neye ihanet etmez ki…" dedi. Bir diğer oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da şunları söyledi: "Bu boykot vesilesiyle; derin komplekse duçar olmuş kimi yapımcı, karar verici ve bazı kamu görevlilerine önemli not… Kıymet; bilene, yapabilene verilmeli. Stockholm bize en ırak memleket olmalı artık. Eğer Türkiye Yüzyılı diyorsak, her alanda ve cihanda sesimiz soluğumuz markalarımız işitiliyorsa, içeride sanat ve gösteri dünyasında da bu yüzyılın gereği yapılmalı. Zira yakını görmek, kıymetler üretmek, uzağı gözlemek, akrepten buse beklemekten daha akılcı çok daha kıymetli bugünlerde."