‘Böyle kalabalık görmedim’

21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ilk gününde Arslanbek Sultanbekov ve Hadise sahne aldı. Konser alanını dolduran 50 binden fazla kişi, Arslanbek ve ekibinin performansını dinledi. Konserin ilerleyen anlarında Sultanbekov'a çiçek ve ipek kozasından yapılmış Türk bayrağı hediye edildi. Arslanbek'in bayrağı öperek havaya kaldırması alkışlandı. Hadise ise, en sevilen şarkılarını geç saatlere kadar Alanya halkı için seslendirdi. Şarkıcı "Uzun zamandır böyle bir kalabalık görmedim" dedi.