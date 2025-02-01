Bu aşk ikimize de sürpriz oldu

Oyuncu sevgililer Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Köpekleri ile birlikte yürüyüşe çıkan ikili, kameraları görünce utangaç tavırlar sergiledi. Bekiroğlu, gazetecilerin "İkinizin aşkı bizlere sürpriz oldu" yorumuna "Bize de sürpriz oldu" diyerek gülümsedi.Furkan Demirel, "Bir kadın ve bir erkek ne zaman ilişkiye başlasa zaten sürpriz olur" dedi. Ünlü oyuncu, "Aşkınız nasıl başladı?" sorusuna ise Bekiroğlu'na bakarak "Tavlandık. Öyle değil mi? Karşılıklı galiba. Çok mutluyuz, her şey çok güzel gidiyor" diye cevap verdi.