Bu da komşudaki Hande Ataizi

Dünya, Yunanistan'da 1974'e kadar tahtta olan kraliyet ailesinin genç üyelerinden Prenses Olympia'nın son hareketini konuşuyor. 27 yaşındaki model Olympia, bir arkadaşını ziyaret için gittiği İskoçya'da zor anlar yaşadı.Yunan Kraliyet Ailesi üyesi Prenses OlympiaHisteri krizi geçirdiği öne sürülen Prenses, yanlışlıkla kilitlendiği odadan çıkamadı.Hande AtaiziBunun üzerine Prenses, kendisinden hiç beklenmeyen bir hareket yaparak pencereden dışarı çıkmak zorunda kaldı. Bu görüntü akıllara Hande Ataizi'nin gazetecilerden kaçmak isterken pencerede sıkıştığı anları hatırlattı.