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Giriş Tarihi: 4.5.2024

Bu da komşudaki Hande Ataizi

Bu da komşudaki Hande Ataizi
Dünya, Yunanistan'da 1974'e kadar tahtta olan kraliyet ailesinin genç üyelerinden Prenses Olympia'nın son hareketini konuşuyor. 27 yaşındaki model Olympia, bir arkadaşını ziyaret için gittiği İskoçya'da zor anlar yaşadı.


Yunan Kraliyet Ailesi üyesi Prenses Olympia

Histeri krizi geçirdiği öne sürülen Prenses, yanlışlıkla kilitlendiği odadan çıkamadı.


Hande Ataizi

Bunun üzerine Prenses, kendisinden hiç beklenmeyen bir hareket yaparak pencereden dışarı çıkmak zorunda kaldı. Bu görüntü akıllara Hande Ataizi'nin gazetecilerden kaçmak isterken pencerede sıkıştığı anları hatırlattı.

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Bu da komşudaki Hande Ataizi
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