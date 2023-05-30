Şarkıcı Funda Arar, Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında önceki gece sahnedeydi. 'Birlikte Söyleyelim mi?' konser serisine devam eden Arar, sahne öncesi gazetecilerle buluştu. Sanatçı, "Kıyafetinizle bir Amazon kadını gibi görünüyorsunuz" diyen muhabirlere, "Evet güçlü kadın, Amazon kadını!" diyerek cevap verdi. Yaz boyunca Türkiye turnesine devam edeceğini belirten Arar, "Keyifli bir iş yaptığım için bunlar güzel yorgunluklar. İşimizi seviyoruz. Bizi dinleyen insanlarla birlikte şarkı söylemek çok keyifli" dedi. Arabeskten popa, sanat müziğinden türkülere zengin repertuarı ile dinleyicilerine güzel bir gece yaşatan Arar, 2 farklı kostümüyle de dikkat çekti.