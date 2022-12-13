Burak Özçivit’den eşi Fahriye Evcen’e bebek hediyesi

Kısasüre içinde ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, önceki akşam Etiler'deydi. Bir mekanda romantik akşam yemeği yiyen ikilinin keyfi yerindeydi.Evcen, "Her şey yolunda hamileliğim gayet güzel geçiyor. İsim konusunda aklımızda bir-iki seçenek var ama henüz tam karar vermedik. Karan kardeş fikrine alıştı, kendine arkadaş bekliyor, 'Artık gelsin' diyor" dedi.Ünlü çift, mekandan Özçivit'in eşine bebek hediyesi olarak aldığı 10 milyon lira değerindeki beyaz ciple ayrıldı.Yakın zamanda Katar'da bir organizasyona katılan Özçivit, "Güzel bir organizasyon oldu. Ben Ronaldo hayranıyım, maçını izlemeyi çok istedim ancak programımız uymadı ve yetişemedim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.