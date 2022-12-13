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Giriş Tarihi: 14.12.2022

Burak Özçivit'den eşi Fahriye Evcen’e bebek hediyesi

Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen’e 10 milyon lira değerinde beyaz bir cip hediye etti. Cipin plakası FE harflerinden oluşuyor

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Burak Özçivit’den eşi Fahriye Evcen’e bebek hediyesi
ROMANTİK YEMEK
Kısa süre içinde ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, önceki akşam Etiler'deydi. Bir mekanda romantik akşam yemeği yiyen ikilinin keyfi yerindeydi.



Evcen, "Her şey yolunda hamileliğim gayet güzel geçiyor. İsim konusunda aklımızda bir-iki seçenek var ama henüz tam karar vermedik. Karan kardeş fikrine alıştı, kendine arkadaş bekliyor, 'Artık gelsin' diyor" dedi.



Ünlü çift, mekandan Özçivit'in eşine bebek hediyesi olarak aldığı 10 milyon lira değerindeki beyaz ciple ayrıldı.



'RONALDO HAYRANIYIM'
Yakın zamanda Katar'da bir organizasyona katılan Özçivit, "Güzel bir organizasyon oldu. Ben Ronaldo hayranıyım, maçını izlemeyi çok istedim ancak programımız uymadı ve yetişemedim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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Burak Özçivit'den eşi Fahriye Evcen’e bebek hediyesi
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