Buray, Melekler Takımıyla sahneye çıktı

Deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitimi için düzenlenen yardım gecesinde sahneye çıkan Buray dikkat çeken açıklamalar yaptı. Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Maarif Koleji'nin Melekler Takımı sporcularının isimlerinin yazıldığı forma ile sahneye çıkan Buray, Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Depremden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Buray, "Depremde hayatını kaybeden 5O binin üstündeki vatandaşımızı ve doğup büyüdüğüm memleketimin sporcularını saygı ve minnetle anıyorum" dedi.