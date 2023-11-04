Bütün hastalıklar travmalara dayanıyor

Hülya Koçyiğit 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, yazar Barış Muslu'yu konuk etti. Hiçbir zaman profesyonel iş hayatı için uygun olmadığını dile getiren Muslu, "Günlük rutine alışıp, hayatıma yeni şeyler katmadan yaşayamazdım. Bugüne kadar çalıştığım tüm patronlarımdan özür dilerim. Profesyonel çalıştığım zamanlar hayatımın en kötü seneleriydi" dedi. Birçok hastalığın nedeninin travmalar olduğunu vurgulayan Muslu, "Hastalıkların yüzde 90'ı travmalara dayanıyor. Travmaların bir başkasıyla paylaşılması çok önemli. Ama sadece anlatmak beyindeki alarmı susturmaya yetmiyor" diye konuştu.