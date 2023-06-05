‘Çalışanlarımın yüzde 95’i kadın’

Memleketı Mardin'e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek büyük bir yatırıma imza atan Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde gül hasadını yaparak sezonun ilk mahsullerini çalışanları ile birlikte topladı. 120 milyon TL'lik yatırımıyla 350 kişiye istihdam sağlayan Mardini, "Övünerek söylemek isterim ki, bu 350 çalışma arkadaşımın yüzde 95'i kadın. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur. Güzel şeyler yapacağız. Önümüzdeki ay marka tanıtım lansmanınızı gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarına da emin ve güçlü adımlarla giriş yapacağız" dedi.